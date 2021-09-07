Esirlere yaptırılan Titus Tüneli 8 ayda 28 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esirlere yaptırılan Titus Tüneli 8 ayda 28 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Esirlere yaptırılan Titus Tüneli 8 ayda 28 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Romalılar döneminde yaptırılan Titus Tüneli'ni 8 ayda yurt içi ve dışından 28 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Romalılar döneminde yaptırılan Titus Tüneli'ni 8 ayda yurt içi ve dışından 28 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle Milattan Sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde Milattan Sonra 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli, kente gelenlerin görmeden gitmediği mekanların başında geliyor.

Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Doğanın içerisindeki mimarisiyle yurt içi ve dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.

Titus Tüneli'ni gezenler, yakınındaki Beşikli Mağara'yı da ziyaret ediyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın çok önemli tarihi ve kültürel değere sahip bir yer olduğunu söyledi.

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'a yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini aktaran Ersoy, Samandağ ilçesinde yer alan Titus Tüneli'nin de kentin dikkat çeken önemli yerlerinden olduğunu belirtti.

Mimarisiyle dikkati çeken tünele ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Ersoy, "İlimizin önemli ören yerleri arasındaki Roma döneminden kalma 1380 metre uzunluğundaki Titus Tüneli, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Yılın 8 aylık zaman diliminde Samandağ ilçemizde bulunan Titus Tüneli'ni yerli ve yabancı 28 bini aşkın ziyaretçi gezdi." diye konuştu.

"Doğa harikası bir yer"

Gaziantep'ten gelen Cafer Tayyar Demirci, "Titus Tüneli, doğa harikası bir yer, herkes buraya mutlaka uğramalı." dedi.

Mersin'den ailesiyle tüneli ziyarete gelen Celal Karadavut, Hatay'ın tarihe damga vurmuş önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kenti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti belirten Karadavut, "Hatay, hem tarih hem doğa hem de gastronomi olarak Türkiye'de yeri farklı olan bir şehrimiz." diye konuştu.

Şükran Naz Karadavut da tüneli çok beğendiğini ve herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Şeyma Subaşı Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Marcao Max Meyer Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Esirlere yaptırılan Titus Tüneli 8 ayda 28 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:20:22. #1.14#

title