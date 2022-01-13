Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp, sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, geçen 13 Ekim'de boşanma aşamasındaki eşi Duygu A.'nın (39) yanında gördüğü Şenol Yıldırım'a (43) otomobiliyle çarpıp, sürükleyerek kaçan tutuklu sanık Erdinç Aksoy (42) hakkında hazırlanan iddianamede, 'hakaret, kasten öldürmeye teşebbüs ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, geçen 13 Ekim'de saat 18.00 sıralarında bir otomobilin yolda yürüyen Şenol Yıldırım'a çarpıp, sürüklediğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Otomobil uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol Yıldırım, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.