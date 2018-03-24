Eşinin Sevgilisini Öldürdü

ESKİŞEHİR'de Irmak S. (29), bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin (28) birlikte yaşadığı öne sürdüğü Orhan Çelik'i (43) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Kaçan Irmak S., Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakaladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta meydana geldi. Orhan Çelik, 06 FL 9106 plakalı otomobilini Serap S. ile bir süredir birlikte kaldıkları evin önüne park ederken, kadının eşi Iramak S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Irmak S., av tüfeğiyle Orhan Çelik'e 2 el ateş etti. Çelik kanlar içinde yere yığılırken, Irmak S. otomobiline binip kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Orhan Çelik'in yaşamını yitirdiği saptandı.

Orhan Çelik'in cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, Irmak S.'yi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olayda kullandığı av tüfeğiyle yakaladı. Gözaltına alınan Irmak S. Eskişehir'e getirildi.

Serap S.'nin bir süre önce evini terk edip, Orhan Çelik ile kiraladıkları evde yaşadıkları ifade edilirken, Irmak S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

- Eskişehir