Eşinin ölümüne neden olmaktan yargılanan kocaya 24 yıl hapis
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Eşinin ölümüne neden olmaktan yargılanan kocaya 24 yıl hapis

Eşinin ölümüne neden olmaktan yargılanan kocaya 24 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşi G.S.'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.S., 'tahrik' indirimi ile 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşi G.S.'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.S., 'tahrik' indirimi ile 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Temmuz'da İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. ile eşi G.S. evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası, G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kavga sırasında eşinin balkondan düşmesinden sorumlu olduğu iddiasıyla M.S.'yi gözaltına aldı. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Çiftin çocukları H.S. ve B.S. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.S. hazır bulundu. Davaya Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Suçsuz olduğunu öne süren sanık M.S., "Allah şahittir ki suçsuzum. Eşimin telefonuna bir mesaj geldi. Ne olduğunu sorunca, kendini attı. Beni de böyle bir ateşin içine attı. 2 çocuğum bu olaya şahittir. Hayatım mahvoldu. 1 yıldır tutukluyum. Günahsız yere yatıyorum. Adalet istiyorum. Bu olayda benim en ufak bir suçum varsa idam edin. Yemin ederim ben suçsuzum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık M.S.'yi, 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra sanığa 'tahrik' indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla düşürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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