Eşinin muhtarlık hayalini gerçekleştirdi

Araban ilçesinde muhtarlığı kazanan eşinin mazbatayı alamamasının ardından yapılan yeni seçimlere aday olan Hülya Yıldız, görevine başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yerel seçimlerde Sarıkaya Mahallesinden muhtar adaylığı için seçim yarışına giren Ercan Yıldız, rakiplerini eleyerek seçimi kazandı.

Ancak Yılmaz'ın daha önceki bir davası nedeniyle mazbatasına kavuşamaması nedeniyle mahallede yeniden muhtarlık sandığı kuruldu.

150 hanelik 700 nüfuslu Sarıkaya Mahallesinde 344 seçmenin sandık başına gittiği seçimde, 16 oy geçersiz sayıldı. Seçimde rakibinin 154 oyuna karşılık 174 oy alan Ercan Yıldız'ın eşi Hülya Yıldız, ailesiyle birlikte gittiği Araban İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Güzel'den muhtarlık mazbatasını alarak göreve başladı.

Kaynak: AA