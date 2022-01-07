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Eşinin kullandığı tırın altında kalmıştı olay anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kocasının kullandığı tırın ön camından fırlayan kadın aracın altında kalıp ağır yaralanmıştı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kocasının kullandığı tırın ön camından fırlayan kadın aracın altında kalıp ağır yaralanmıştı. Feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 5 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Yarımca Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner K. idaresindeki 06 JU 972 plakalı tır ile Şükrü G. idaresindeki 41 P 0043 plakalı servis otobüsü çarpıştı. Kaza sırasında tır sürücüsünün yanında olan eşi Feride K. çarpışmanın etkisiyle ön camdan fırlayarak tırın altında kaldı. Aracın altında sıkışan kadın için olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sıkışan kadını bulunduğu yerden kurtardı. Ağır yaralanan kadın, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ara sokaktan gelen tırın yan yol üzerindeki otobüse çarptığı, ön camdan fırlayan Feride K.'nın üzerine çıktığı kaydedildi.

(Mustafa Taşören-İHA)

Eşinin kullandığı tırın altında kalmıştı olay anı güvenlik kamerasında

Eşinin kullandığı tırın altında kalmıştı olay anı güvenlik kamerasında

Eşinin kullandığı tırın altında kalmıştı olay anı güvenlik kamerasında

Eşinin kullandığı tırın altında kalmıştı olay anı güvenlik kamerasında

Eşinin kullandığı tırın altında kalmıştı olay anı güvenlik kamerasında

Eşinin kullandığı tırın altında kalmıştı olay anı güvenlik kamerasında

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