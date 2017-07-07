Çocuğunun Babasının Başkası Olduğunu Öğrenince Şok Oldu

Almanya'da yayınlanan Vier Handen OP Een Buik programında, katılan ve ismi sadece Dalo olrak açıklanan adam 17 yaşındaki kız arkadaşının doğumuna katıldı. Ama daha sonra yapılan test sonucunda çocuğun babası kendisi olmadığı ortaya çıkınca hayatının şokunu yaşadı.

Dalo, kız arkadaşı Quintana doğum yapıp bebeğini kollarına aldığı zaman çok huzursuz göründü ve sevinmek yerine ellerini yüzüne götürüp köşeye çekildi.

Daha sonra kendisinden ve bebekten alınan DNA örnekleri kendisine program ekibi tarafından okundu.

Sonuçlarda doğan çocuğun babasının kendisinden olmadığı ortaya çıkan Dalo, şaşkın ve sinirli bir şekilde sonuçlardan sonra göz yaşlarına boğulan kız arkadaşının yüzüne bile bakmadan programı terk etti.

Çiftin programın ilk başladığı zamanlardan beri beraber oldukları belirtildi. Video sosyal medyada yayınlandıktan sonra kısa bir süre içinde yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi.