Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi
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Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi

09.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:45
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi

Geçtiğimiz gün uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Serdar Oral'ı kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının öldüğünü söyleyemedi.

Serdar Oral, Beykoz'daki Abdülvehhab Evvab Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Büyük acı yaşayan Özgü Namal, koronavirüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamadı. Özgü Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek gönderdi.

KENDİNİ EVE KAPATTI

Uçankuş'ta yer alan habere göre: 41 yaşındaki Namal, iki küçük çocuğuna babalarının hayatını kaybettiğini açıklayamadı. Zor günler geçiren oyuncu kendisini eve kapattı.

Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi
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