Eşinin altınlarını satarak aldığı hayvanların sayısını 5 yılda 1300'e yükseltti Van'da 5 yıl önce eşinin altınlarını satarak 300 küçükbaş hayvan satın alan 30 yaşındaki Serkan Tatar, gözü gibi baktığı koyunların sayısını 1300'e çıkararak büyük bir sürünün sahibi olmayı başardı.

Van'da 5 yıl önce eşinin altınlarını satarak 300 küçükbaş hayvan satın alan 30 yaşındaki Serkan Tatar, gözü gibi baktığı koyunların sayısını 1300'e çıkararak büyük bir sürünün sahibi olmayı başardı.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Tatar, evlendikten sonra hayvancılık yapmaya karar verdi.

Eşinin de destek verdiği Tatar, düğünlerinde takılan altınları satarak 300 koyun satın aldı. Birikmiş bir miktar parası ve aldığı faizsiz krediye 1500 küçükbaş hayvan kapasiteli ahır inşa eden Tatar, ailesiyle hayvancılık yapmaya başladı.

Tarım İl Müdürlüğünden destek alan Tatar, eşinin altınlarının parasıyla başladığı hayvancılıkta koyun sayısını 5 yılda 1300'e çıkardı.

Sabahın erken saatlerinde koyunlarını meraya çıkartarak özenle besleyen Tatar, gözü gibi baktığı hayvanlardan elde ettiği süt ve yünü satarak ailesini geçindiriyor.

"Doğayı ve hayvanları seviyorum"

Tatar, AA muhabirine, eşinin altınlarını satarak başladığı hayvancılıkta koyunların sayısını artırarak mesleğini geliştirmek istiyor.

Van'ın hayvancılık yapılacak en verimli illerden biri olduğunu belirten Tatar, "Küçüklükten beri doğayı ve hayvanları seven birisiyim. Aklım sürekli hayvancılıkta olduğu için liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmedim. Hayvancılık işine başladığımda en büyük desteği eşimden aldım. Onun altınlarını satarak küçük bir sürü kurdum. Sonra hayvanların sayısını sürekli artırdık. Eşime desteğinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İşini geliştirerek kent ekonomisine katkı sunmak ve modern hayvancılık yapmak istediğini anlatan Tatar, şöyle devam etti:

"2015'te evlendikten sonra hayvancılık işine girmeye karar verdim. Birikmiş biraz param ile eşimin altınları vardı. Devlet bankasından da faizsiz kredi çektim. 1500 küçükbaş hayvana yetecek bir ahır inşa ettim. 300 Norduz koyunu aldım. 5 yıl içinde 1300 koyunum oldu. Koyunlarımızın et verimi çok yüksek. Hayvancılığı geliştirmem konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden cesaret aldım. Onların destekleriyle yaptığım işi geliştirdim. Yem deposu ihtiyacımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılandı. Yaptığım hayvancılıkla ülke ekonomisine katkı sunmak istiyorum."

Kaynak: AA