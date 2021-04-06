Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadına müebbet

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 2 yıl önce eşi Sezai Harman'ı (64) tarım ilacıyla zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayşe Harman, Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında müebbet hapse çarptırıldı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 2 yıl önce eşi Sezai Harman'ı (64) tarım ilacıyla zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayşe Harman, Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında müebbet hapse çarptırıldı.

Ahmetli'de 2019 yılının mart ayında yaşamını yitiren Sezai Harman'ın, eşi Ayşe Harman tarafından öldürüldüğünü iddia eden ailesi, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayşe Harman'ın eşi Sezai Harman'ı tarım ilacıyla zehirlediği iddia edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından 29 Mayıs 2020'de Ayşe Harman'ın sevgilisi olduğu iddia edilen A.K. (40) ve onun yanında çalışan H.S.'yi (38) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi, ertesi gün adliyeye sevk edildi. Eşi Sezai Harman'ı zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe Harman tutuklanırken, diğer sanıklardan A.K. ve H.S. ise serbest bırakıldı Harman hakkında, Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen 1 Nisan'da görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ayşe Harman ile Sezai Harman'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Ayşe Harman, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Eşimi ben öldürmedim" dedi. Kararını veren mahkeme heyeti, Harman'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ