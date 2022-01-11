Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yaptı; kızı doğduktan 3 gün sonra öldü - Haberler
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Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yaptı; kızı doğduktan 3 gün sonra öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 3 gün önce doğum sancısı başlayan eşini hastaneye götüren ambulansı takip ederken kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan Nusret Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Başka bir hastanede doğum yapan eşi Selma Özdemir ile sarılık teşhisi konulan bebeğinin tedavisi ise sürüyor.

Geçen hafta cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, D-400 karayolu jandarma kavşağında meydana gelen kazada Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Doğum sancısı tutan eşi Selma Özdemir'i hastaneye götüren ambulansın peşinden gittiği ortaya çıkan Özdemir, yaralandı. Özdemir'in ambulansı takip ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yaptı; kızı doğduktan 3 gün sonra öldü

AMELİYATTAYKEN BEBEĞİ DOĞDU

Kavşakta görevli polis memurları tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Nusret Özdemir, buradaki müdahalenin ardından da Alanya'ya sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Nusret Özdemir ameliyata alınırken, o saatlerde Selma Özdemir ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Nusret Özdemir ameliyat sonrası uyutuldu. Nusret Özdemir, bugün saat 03.30 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, Ilıca Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Selma Özdemir ile sarılık teşhisi konulan bebeğinin tedavisinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Son Dakika Haberleri

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