"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini kendi elleriyle boğdu
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"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini kendi elleriyle boğdu

Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İzmir'de şemsiye tamircisi tartıştığı karısını elleriyle boğarak öldürdü. Karısının cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan zanlının son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi.

Korkunç olay, 30 Mart Salı günü, Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan (32) haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.

ELİNDE BIÇAKLA KANEPEDE OTURUYORDU

Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı (42) ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

3 SAAT BOYUNCA CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA BEKLEMİŞ

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

'Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak' düşüncesiyle eşini kendi elleriyle boğdu
'Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak' düşüncesiyle eşini kendi elleriyle boğdu
'Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak' düşüncesiyle eşini kendi elleriyle boğdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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