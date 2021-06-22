Eşini öldürüp intihar etti

Konya'da bir kişi uzun yıllar önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Konya'da bir kişi uzun yıllar önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Sadıklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 yıl önce boşanan 3 çocukları bulunan Halime Uyar (46) ile Mesut Çoban (46) çifti boşanmadan bir süre sonra bir araya gelerek birlikte yaşamaya devam etti. Çift kısa süre önce geçimsizlik yaşamaya başlayınca Halime Uyar evden ayrılarak babasının evine gitti. Sabah saatlerinde eşinin bulunduğu eve gelen Mesut Çoban, işe gitmek için evden çıkan Halime Uyar'ın önünü kesip tabancayla başından vurdu. Çoban daha sonra tabancayı kendi başına dayayarak ateşledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen Halime Uyar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mesut Çoban ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde öldü. Olay yerine gelen çiftin çocukları ise sinir krizi geçirdi. Çiftin kızlarından birisinin "Annem öldü" sesleri duyulurken, kucağında bebeğiyle gelen diğer kızları da ağlamaya başladı. Çevrede bulunan yakınları genç kadınının kucağındaki bebeği alarak onu sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı