Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına 'af yok' yazmış (2)

'KENDİMİ DE KATLEDECEĞİM'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 6'ncı kattaki boş daireden bir alt kattaki daireye sarkıttığı halatla girip, eşi Meral Sivrikaya'yı bıçaklayarak öldüren inşaat işçisi Erkan Sivrikaya, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye binasına alındığı sırada basın mensuplarının, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna Sivrikaya, "Sizi ilgilendiriyor mu? O bizim sorunumuz. Eşimle aramızdaki sorun. Sizi ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez. Bu eşler arasındaki bir durum. Eşimi katlettim, kendimi de katledeceğim" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı