Eşini Öldüren Sanığın Cezası 5 Yıl Artırıldı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Elazığ'da yerel mahkemenin eşini öldürdüğü iddiasıyla sanığa verdiği 17,5 yıl hapis cezasını kaldırarak, sanığı 22,5 yıl hapse mahkum etti.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sanık avukatının istinaf mahkemesine itirazı üzerine 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanık Serkan Yıldız, tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.



Tutuklu sanık Yıldız, eşinin evden birkaç kez başka biriyle kaçtığını öne sürdü.



Mahkeme Başkanı Mehmet Şahin'in, "Bir insan durup durup kaçar mı?" sorusunu sanık, "Bilmiyorum." diyerek yanıtladı.



Cinayetten önce eşine karşı tehdit ve yaralama suçlarından mahkum edildiğinin hatırlatılması üzerine sanık Yıldız, karısını öldürme niyeti bulunmadığını, söz konusu suçları işlemediğini öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin sanığa "kasten öldürme" suçundan verdiği 15 yıl hapis cezasını yetersiz bularak kaldırdı.



Heyet, sanık Yıldız'a verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını indirim uygulayarak 20 yıla indirdi, yerel mahkemenin "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet ve tehdit suçlarından verdiği 2,5 yıl hapis cezasını yerinde buldu.



Elazığ Sanayi Mahallesi'nde İlknur Yıldız, geçen yıl 18 Kasım'da tuhafiye dükkanında oğluyla görüştüğü sırada eşi tarafından tabancayla vurulmuş, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.