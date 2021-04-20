Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
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Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER - Haberler | 3. Sayfa

Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı Samsun'da lahana toplayan eşini öldüren koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da lahana toplayan eşini öldüren koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14 Nisan Çarşamba günü Salıpazarı ilçesinde evlerinin yanında bulunan tarlada lahana toplayan eşi Selma Ö.'yü tüfekle vurarak öldüren ve kendisini de başından vurarak ağır yaralayan Mehmet Ö., tedavisinin tamamlanmasının ardından Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan katil zanlısı, Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER

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