Eşini mesaj atarak taciz eden adamı tam 10 yerinden bıçakladı
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Eşini mesaj atarak taciz eden adamı tam 10 yerinden bıçakladı

Eşini mesaj atarak taciz eden adamı tam 10 yerinden bıçakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir kişi, karısını mesajla taciz eden şahsa randevu verip bir görüşme ayarladı. Gözü dönen adam, buluşma noktasına geldiğinde ise şahsı 10 yerinden bıçakladı.

Dün akşam 19.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde edinilen bilgiye göre, Cuma G. (43) isimli şahıs; Y.K.'nin eşi B.K.'yı mesajla taciz etmeye başladı.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

B.K, durumu eşine söylerken Y.K., Cuma G.'yi arayarak buluşmak istedi. B.K., buluşma yerine giden Cuma G. ve Y.K., tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, Y.K. yanında getirdiği bıçakla Cuma G'yi 10 yerinden bıçakladı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Cuma G'yi ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Y.K.'ı bulmak için çalışma başlattı.

Sesleri duyan Ramazan E., "İftar vakti yemeğimizi yiyorduk. Sesleri duyduk pencereden baktığımda birkaç kişinin birini bıçakladıktan sonra kaçtığını gördüm" dedi. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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