Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti

Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini vuran kadın dehşet saçtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden talihsiz koca hastaneye kaldırılırken, cinnet geçiren kadın kendini 7. kattan atarak intihar etti.