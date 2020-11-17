Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti
17.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:20
Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini vuran kadın dehşet saçtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden talihsiz koca hastaneye kaldırılırken, cinnet geçiren kadın kendini 7. kattan atarak intihar etti.
Dün gece Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Nevin D. (56), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Cengiz D. (54)'yi silahla vurdu.
3 KURŞUN İSABET ETTİ
Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. Ağır yaralanarak yere yığıldı. Nevin D. eşini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan Cengiz D. önce Akhisar Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
7. KATTAN ATLADI
Eşini vurduktan sonra bir binanın 7. katından atlayan Nevin D. ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı