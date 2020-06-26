Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu Adana'da, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini beylik tabancasıyla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan astsubay Ertuğrul Güçlü, "Her şey bir anda oldu. Böyle bir suçu nasıl işledim, hala bilemiyorum. Pişmanım" dedi.

Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'taki 12 katlı apartmanın 11'inci katında, geçen yıl 9 Temmuz akşamı yaşanan olayda Jandarma Astsubay Çavuş Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşi Büşra Güçlü ile birlikte kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. Burada çıkan tartışmada, Ertuğrul Güçlü, eşi Büşra Güçlü ile eşinin babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner'i, beylik tabancasıyla vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Büşra Güçlü ve babası Cemal Ünlükıraner'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı halde Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Sultan Ünlükıraner de 41 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ "PİŞMANIM" DEDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ertuğrul Güçlü, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ertuğrul Güçlü'nün yargılanmasına 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün görülen 2'nci duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Güçlü, "Her şey bir anda oldu. Böyle bir suçu nasıl işledim, hala bilemiyorum. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Ertuğrul Güçlü'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA