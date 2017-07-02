Eşini Kalbinden Bıçaklayan Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, meyve bıçağıyla kalbinden bıçakladığı eşinin ölümüne sebep olan kadın adliyeye sevk edildi. Koca katili olan kadının, eşini bıçaklamadan önce kocası tarafından darp edildiği, eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen kadının da olay sırasında evde olduğu ortaya çıktı.



Beyşehir'de dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Ali H. kalbine isabet eden tek bıçak darbesiyle ağır yaralanmış, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen eşi iki çocuk annesi Sevim H. ise kocasına ilk müdahaleyi kendisi yaptıktan sonra ambulans çağırınca olay ortaya çıkmıştı. Adrese kucağındaki çocuğuyla geldiği öğrenilen Sevim H., olayın ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde ise Sevim H.'nin darp edildiği, burun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Sevim H.'nin polisteki ifadesinde, çok sevdiği eşini öldürmek istemediğini ancak yaşadıkları tartışma üzerine kendisini yine dövmeye başlayınca eline geçirdiği meyve bıçağıyla kendini savunmak isterken olayın meydana geldiğini anlattığı, "Ben nasıl yaptım bunu, o benim bir tanemdi, canımdı. Onu çok seviyordum. İki çocuğumun babasıydı. Her gün evime çiçekle gelen bir insandı o" diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdiği öğrenildi.



Kocasıyla Beyşehir'de üniversitede okurken tanışıp kaçarak evlenmiş



Beyşehir'de üniversite öğrenimi görürken tanıştığı eşiyle ailesinin karşı çıkmasına rağmen kaçarak evlendiği öğrenilen Sevim H.'nin, bıçakladığı kocasının ikinci eşi olduğu belirtildi. Sevim H.'nin son zamanlarda kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrenince eşiyle aralarında sık sık tartışmalar yaşandığı, dün akşam saat 23.30 sıralarında ise eşinin yaşadığını iddia ettiği kadınla Dalyan Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında kaldığını öğrenince, kucağındaki çocuğuyla birlikte adrese geldiği ortaya çıktı. Evde kapıyı açan eşiyle bu yüzden aralarında tartışma başlayınca, Sevim H.'nin masadaki meyve bıçağını kaparak kendisini döven eşinin göğsüne sapladığı, bıçağın kalbine isabet etmesi üzerine ağır yaralanan Ali H.'nin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı öğrenildi.



Ölen kocanın birlikte yaşadığı kadın da görgü tanığı olarak polis merkezine götürüldü



Olayın ardından Sevim H.'nin adrese getirdiği çocuğu, devlet tarafından koruma altına alınırken, evde bulunan eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen kadının da görgü tanığı olarak ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Zanlı Sevim H., Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra önce devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Sevim H., gazetecilerin yönelttiği sorulara cevap vermezken, yüzündeki morluklar dikkat çekti. - KONYA