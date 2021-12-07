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Eşini bıçaklayıp, vurduktan sonra intihar etti

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel
Eşini bıçaklayıp, vurduktan sonra intihar etti

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Yusuf Demirel (44) tartıştığı eşi Muhlise Demirel'i (42) bıçakladıktan sonra tabanca ile ateş ederek vurdu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Yusuf Demirel (44) tartıştığı eşi Muhlise Demirel'i (42) bıçakladıktan sonra tabanca ile ateş ederek vurdu. Muhlise Demirel,  bağırarak yardım isterken, Yusuf Demirel başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Yaralanan Muhlise Demirel tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Her ikisi de özel güvenlik görevlisi olan Muhlise ve Yusuf Demirel arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Yusuf Demirel eline geçirdiği bıçakla eşi Muhlise Demirel'e saldırdı. Yusuf Demirel 3-4 kez bıçakladığı eşini daha sonra tabanca ile ateş ederek vurdu. Muhlise Demirel, 'imdat' diye bağırarak komşularına sesini duyurmaya çalıştı. Bu sırada, Yusuf Demirel başına dayadığı tabancayı ateşledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi yaralanan Muhlise Demirel'i Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demirel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi.

Komşuları, 22 yıldır evli çiftin 2 çocuklarının bulunduğunu, sesleri duyunca polise haber verdiklerini, çift arasında bir sorun olup olmadığını bilmediklerini söyledi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Eşini bıçaklayıp, vurduktan sonra intihar etti

Eşini bıçaklayıp, vurduktan sonra intihar etti

Eşini bıçaklayıp, vurduktan sonra intihar etti

Eşini bıçaklayıp, vurduktan sonra intihar etti

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Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

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