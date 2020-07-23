Eşini bıçakla öldüren sanığın yargılandığı dava sürüyor
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Eşini bıçakla öldüren sanığın yargılandığı dava sürüyor

Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Uğur Kurban'ın yargılanmasına devam edildi.

23.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:51

Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Uğur Kurban'ın yargılanmasına devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı görülen Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kurban, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Hafize Kurban'ın yakınları ile avukatların katıldığı duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu.

Sanık avukatı, daha önce verilen sürede cezaevinde sanıkla görüşemediğini ve son savunmayı hazırlayamadığını belirterek, süre istedi.

Taraflara süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Öte yandan, duruşmanın ardından Hafize Kurban'ın babası Mustafa Balık, gazetecilere yaptığı açıklamada, karar aşamasında olan duruşmanın yine ertelendiğini ifade ederek, "Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için bu şarttır. Böyle kişilerin en ağır ceza ile cezalandırılmasını, kadına el uzatan kişilerin indirim hakları olmadan cezaevinde çürümelerini istiyorum." dedi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Olay

Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından 27 Ağustos 2019'da boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, olaydan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak eşi kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaada sanığın "tasarlayarak eşi öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Eşini bıçakla öldüren sanığın yargılandığı dava sürüyor

Kaynak: AA

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