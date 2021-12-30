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Eşini alevlerden kurtardı kendi yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eşini alevlerden kurtardı kendi yanarak can verdiBİLECİK Bilecik'te bir evde sabaha karşı çıkan yangında eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi.

BİLECİK (İHA) - Eşini alevlerden kurtardı kendi yanarak can verdi

BİLECİK Bilecik'te bir evde sabaha karşı çıkan yangında eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi. 64 yaşındaki adamın cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde 2 katlı evde oturan Hatice-Şevket Akkaya çifti sabaha karşı 04: 00 sularında esnada mutfaktan gelen ses üzerine beraber uyandı. Evin alevler içinde kaldığı gören 64 yaşındaki Şevket Akkaya, eşini komşularının yardımıyla kurtarırken, kendi alevlerin arasından çıkamadı. Yaralı yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Yenipazar ve Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası yangını söndürdü.

Öte yandan ekipleri Şevket Akkaya'ın cansız bedenine 6 saat sonrası ulaşırken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yenipazar Kaymakamı Osman Kural olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Eşini alevlerden kurtardı kendi yanarak can verdi

Eşini alevlerden kurtardı kendi yanarak can verdi

Eşini alevlerden kurtardı kendi yanarak can verdi

Eşini alevlerden kurtardı kendi yanarak can verdi

Eşini alevlerden kurtardı kendi yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Son Dakika Haberleri

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