Eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da eşi Funda Koyuncu'yu (35) 15 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Recep Koyuncu (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da eşi Funda Koyuncu'yu (35) 15 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Recep Koyuncu (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Şenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3 gün önce çalıştığı güvenlik şirketinden ayrılan Recep Koyuncu, apartmandaki komşularının eşi hakkında konuştuğunu duydu. Bunun üzerine eve girip eşiyle tartışmaya başlayan Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra apartmanın koridoruna çıkarak, 'Ben eşimi öldürdüm' diye bağıran Koyuncu, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hayvansever emekli polise baltalı saldırı

Hayvansever emekli polise baltalı saldırı

 Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada

Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada

 Amatör maçta 8 kırmızı kart

Amatör maçta 8 kırmızı kart

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title