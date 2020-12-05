Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı
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Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı

05.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ayrılma aşamasında olduğu eşi ile telefonda tartışan bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak, kayınpederinin arabasını benzin döküp yaktı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Fuat U. ve eşi Hatice U. bir süre önce ayrılık kararı aldı. Hatice U. bu süre zarfında babası Hüseyin A'nın evinde kalmaya başladı. Hatice A'nın erkek kardeşi Furkan A. eniştesi Fuat U. ile telefonda tartıştı.

"ARACI YAKARIM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Öfkeli eniştenin "Oraya gelirsem arabayı yakarım" dediği iddia edildi. Bir süre sonra Hüseyin A.'ya ait 09 TS 206 plakalı Fiat Linea marka otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Eşine kızdı, kayınpederinin arabasını yaktı

YAKALANDILAR

Otomobili yaktıkları iddia edilen Fuat A. ve arkadaşı Emirhan D. ara sokaklardan giderek izlerini kaybettirmek istedi. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta Cumhuriyet Mahallesi Şevki Hasırcı Meydanı'nda, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipler ve bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobili yaktıkları iddia edilen Fuat A. ve Emirhan D. sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

BENZİN BİDONU VE PEÇETE BULUNDU

Yanan otomobili inceleyen Olay Yeri İnceleme ekipleri, arka lastiğin dibinde bir litrelik benzin bidonu ve peçete buldu. Benzinin nereden ve hangi istasyondan alındığı araştırılıyor.

Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı
Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı
Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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