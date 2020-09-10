Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi
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Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi

İki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile boşanma kararı alan oyuncu Damla Ersubaşı'nın yeni televizyon programı koronavirüs vakalarının artmasından dolayı ertelendi.

10.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:58

Eşi Mustafa Can Keser'den boşanmaya hazırlanan oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Ersubaşı, işi hakkında merak edilen soruya yanıt verdi.

VAKALAR ARTINCA PROGRAMI ERTELENDİ

Ersubaşı, jüri koltuğunda oturacağı yeni TV programının Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıklayarak "Pandemi süreci ve şu son dönemde vaka sayılarının artmasından dolayı programın başlaması ileri bir tarihe ertelendi" dedi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, renkli spor giyim tarzıyla da meraklı bakışları üzerine topladı.

PARMAĞINDAKİ TEK TAŞ YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Eşiyle boşanma aşamasında olan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini de söyledi. Ayrıca Damla Ersubaşı'nın parmağındaki tek taş yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi

Kaynak: Snob Magazin

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