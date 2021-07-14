'Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı'
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'Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı'

'Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı'
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

15 TEMMUZ hain darbe girişiminde Gölbaşı'nda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Akif Altay'ın Isparta'da oturan eşi Gülsüm Altay, "Allah kötüye fırsat vermesin.

15 TEMMUZ hain darbe girişiminde Gölbaşı'nda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Akif Altay'ın Isparta'da oturan eşi Gülsüm Altay, "Allah kötüye fırsat vermesin. Eşim vatan sevdalısı bir insandı. Bir ara görevi bırakmasını istediğimde 'Ne bu vatanı böyle bırakırım ne de bu devletimi bu şekilde bırakırım' cevabını aldım. Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, geçici görevle Isparta'dan Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilen ve darbecilerle Gölbaşı'nda çıkan çatışmada şehit olan Burdurlu Polis Memuru Akif Altay'ın Isparta'da oturan eşi Gülsüm Altay'ı ziyaret etti. Başdeğirmen çifti, Gülsüm Altay'ın şehit eşi için hazırladığı bölümü de inceledi.

Gülsüm Altay, Allah'ın bir daha o günleri yaşatmaması temennisinde bulunarak, "Allah kötüye fırsat vermesin" dedi. Eşi Akif Altay'ın vatan sevdalısı bir insan olduğunu söyleyen Gülsüm Altay, bir ara eşinin görevi bırakmasını istediğini anlatarak, "Ne bu vatanı böyle bırakırım ne de bu devletimi bu şekilde bırakım" cevabını aldığını dile getirdi. Altay, "Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı" dedi.Şehitler sayesinde bugün bu vatan topraklarında yaşanabildiğine vurgu yapan Başkan Başdeğirmen de Allah'ın ve bu devletin, milletin 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere ülkeyi bölmelerine izin vermediğini belirterek, "Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimiz var, onlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Devletimiz dimdik ayakta. Bizler de 15 Temmuz'da hep beraber dik durduk, dirayetli durduk ve çok şükür bugünlere geldik. Biz ne Suriye ne Mısır ne Irak oluruz. Onlar, bizi bu tür şeylerle diz çöktürüp Suriye gibi diğer ülkeler gibi etki yapılabileceğini zannetti. Bunu yapanların kim olduğu net bir şekilde belli, Avrupa'sında da Amerika'sında da bunların elleri var. İnşallah onların da elleri kırılır" diye konuştu.

'Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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