ESİMDER ve Demiryol-İş Sendikası'ndan Rektör Erdal'a ziyaret

Eskişehir İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ESİMDER) ile Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Uysal ile beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Eskişehir İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ESİMDER) ile Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Uysal ile beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

ESİMDER'in ziyaretine katılan Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Topal, Dernek Kurulu Başkanı Av. Mustafa Özkan ve beraberindeki heyet, Rektör Erdal'a çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Ramazan Uysal, Şube Sekreteri Mehmet Kurt ve Mali Sekreter Devrim Şanlı da gerçekleştirdikleri ziyarette şubelerinin faaliyetleri ile ilgili konuşarak Rektör Erdal ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Rektör Erdal, duyduğu memnuniyeti dile getirerek ESİMDER ve Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesi yetkililerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini sundu. Ziyaretler, hediye takdimi ve fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı