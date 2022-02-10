Esila isminin anlamı nedir? Esila ne demek, hangi dilde? Esila ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Esila anlamı ne?
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Bazen kendi ismimiz ve başkasının isminin anlamını merak edebiliyoruz. İsmi Esila olanlar ise Esila isminin anlamı nedir? Esila ne demek? Esila ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Esila anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Esila ismi manası nedir? Esila ne anlama geliyor? Esila ne demektir? Esila ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Esila ismi takabilir miyiz? Esila ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Esila ismi son zamanların popüler isimlerinden birisidir. Esila isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Esila ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Esila ismini vermek isteyenler Esila'nın anlamını merak ediyor. Esila ismi nedir? Esila ismi ne demektir? Esila ne anlama geliyor? Esila ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Esila ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Esila ismi Arapça kökenli bir isimdir. Anlam olarak ise Esila, zamanı ifade etmektedir. Esila kelimesi Arapça'da ikindi vakti sonrası ve akşam üzeri manalarına gelmektedir.
Esila isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - Güzelliği ve letafeti temsil eder.
- - Ağırbaşlı ve iyi huyludur.
- - Sevilen ve sayılan birisidir.
- - Sanatsal yetenekleri olan kişi.
- - Sezgileri yüksek olan kişi.
Esila ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde yaklaşık 25-30 bin civarında Esila ismi bulunmaktadır.
Esila kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Esila ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir.
Esila , Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de İnsan Suresi'nin 25. ayetinde Esila kelimesi yer almaktadır.
Esila ismi TDK sözlükte yer almamaktadır.