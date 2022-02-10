Esila isminin anlamı nedir? Esila ne demek, hangi dilde? Esila ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Esila anlamı ne?

Esila ismi son zamanların popüler isimlerinden birisidir. Esila isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Esila ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Esila ismini vermek isteyenler Esila'nın anlamını merak ediyor. Esila ismi nedir? Esila ismi ne demektir? Esila ne anlama geliyor? Esila ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Esila ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

ESİLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Esila ismi Arapça kökenli bir isimdir. Anlam olarak ise Esila, zamanı ifade etmektedir. Esila kelimesi Arapça'da ikindi vakti sonrası ve akşam üzeri manalarına gelmektedir.

ESİLA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Esila isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- Güzelliği ve letafeti temsil eder.

- Ağırbaşlı ve iyi huyludur.

- Sevilen ve sayılan birisidir.

- Sanatsal yetenekleri olan kişi.

- Sezgileri yüksek olan kişi.

Esila ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.

ESİLA İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan sayımlara göre ülkemizde yaklaşık 25-30 bin civarında Esila ismi bulunmaktadır.

ESİLA KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Esila kız çocuklarına takılan bir isimdir.

ESİLA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? ESİLA HANGİ DİLDE, NEYCE?

Esila ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir.

ESİLA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Esila , Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de İnsan Suresi'nin 25. ayetinde Esila kelimesi yer almaktadır.

ESİLA TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

Esila ismi TDK sözlükte yer almamaktadır.

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