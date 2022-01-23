Eşi ve kız kardeşini bıçakladı, 'hatırlamıyorum' dedi

Bursa'da O.K. adlı şahıs önce yolda karşılaştığı kız kardeşini, 2 saat sonra da eşini bıçakla yaralayıp kayıplara karıştı. Yaralı iki kadın hastaneye kaldırılırken, ekipler tarafından yakalanan saldırgan emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun etkisinde olduğunu, olayı hatırlamadığını söyledi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana gelen olayda, yolda karşılaştığı kız kardeşi İ.K'yı kolundan, 2 saat sonra da evine giderek eşi M.K'yı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan O.K, polis ekiplerince yakalandı.

SORGUDA ''HATIRLAMIYORUM'' DEDİ

Gözaltına alınan O.K'nın, emniyetteki ifadesinde bıçaklama olaylarını uyuşturucunun etkisiyle yaptığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Kahraman, ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, hastaneye kaldırılan eşi ile kız kardeşi tedavilerinin ardından taburcu edildi.