Eşi ve çocuğunu şehit veren Astsubay Serkan Karakaya o anları anlattı. Acılı baba "Biz evlat katili değiliz. Kanlarını yerde bırakmayacağız. Bana sürpriz yapacaklardı. Patlama olunca silahımı çekip peşlerinden koştum" dedi.

TÜRKİYE ANNE VE OĞLUNA AĞLIYOR

Türkiye Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan anne ve oğluna ağlıyor. Cenazelerin uğurlandığı törende oğlunun yastığını göğsüne bastıran acılı baba Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, yapılan kalleş saldırının detaylarını anlattı.

ACILI BABA O ANLARI ANLATTI

"Kanları yerde kalmayacak" diyen acılı baba, "İki canımız vardı ikisini de verdik. Feda olsun. Bana sürpriz yapmak için gelmişlerdi. 2 saat oturduk, 2 saat sonra indi. 15 dakika içinde patlama oldu. Patlama olunca silahımı çekip peşlerinden koştum. Allah onları kahreylesin. Biz evlat katili değiliz. Kanlarını yerde bırakmayacağız. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

EVLADININ YASTIĞINA SARILDI

Hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, tören sırasında evladının yastığına sarılarak üzüntüsünü yaşadı.