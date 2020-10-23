Eşi terk edince, kendini astı
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Eşi terk edince, kendini astı

23.10.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:00
Eşi terk edince, kendini astı

ANTALYA'da, eşinin terk etmesi üzerine bunalıma girdiği iddia edilen Ahmet G. (38), evde kendini asarak yaşamına son verdi.

ANTALYA'da, eşinin terk etmesi üzerine bunalıma girdiği iddia edilen Ahmet G. (38), evde kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Aksu Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet G.'nin, eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma girdiği iddia edildi. İçine kapandığı ve çevresiyle ilişkisini kestiği belirtilen Ahmet G., evinde kendisini tavana asarak yaşamına son verdi. Yakınları tarafından bulunan Ahmet G.'nin cenazesi, ihbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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