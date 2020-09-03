Eşi tarafından öldürülen hamile kadın toprağa verildi
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Eşi tarafından öldürülen hamile kadın toprağa verildi

Mersin'in Silifke ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen hamile kadın defnedildi.

03.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:02

Mersin'in Silifke ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen hamile kadın defnedildi.

İlçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi'nde önceki gün, 8 aydır evli olduğu eşi Erdoğan S. (25) tarafından tüfekle öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki Zeynep S, baba ocağının bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Öldürülen Zeynep S'nin ağabeyi İdris Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının madde bağımlısı olduğunu ileri sürerek, uzun süredir kız kardeşleri kendilerine göstermediğini söyledi.

Yıldırım, son bir haftadır kardeşinin ailesiyle görüşmek üzere eşine direttiğini ve bu nedenle telefonunun elinden alındığını belirtti.

Diğer ağabey Vehbi Yıldırım da olay sonrası tutuklanan zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Eşi tarafından öldürülen hamile kadın toprağa verildi

Kaynak: AA

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