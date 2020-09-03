Eşi tarafından öldürülen hamile kadın toprağa verildi Mersin'in Silifke ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen hamile kadın defnedildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen hamile kadın defnedildi.

İlçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi'nde önceki gün, 8 aydır evli olduğu eşi Erdoğan S. (25) tarafından tüfekle öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki Zeynep S, baba ocağının bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Öldürülen Zeynep S'nin ağabeyi İdris Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının madde bağımlısı olduğunu ileri sürerek, uzun süredir kız kardeşleri kendilerine göstermediğini söyledi.

Yıldırım, son bir haftadır kardeşinin ailesiyle görüşmek üzere eşine direttiğini ve bu nedenle telefonunun elinden alındığını belirtti.

Diğer ağabey Vehbi Yıldırım da olay sonrası tutuklanan zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Kaynak: AA