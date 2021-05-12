Eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da, 8 ay önce evlendiği eşi Mehmet Erdoğan tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), gözyaşları içinde toprağa verildi.

ANKARA'da, 8 ay önce evlendiği eşi Mehmet Erdoğan tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), gözyaşları içinde toprağa verildi. Cinayet öncesi Mehmet Erdoğan'ın odaya kapatıp ellerini bağladığı Zeynep Erdoğan'ın oğlu Ahmet Arpa da (16) törene katılırken, büyük üzüntü yaşadı.

Geçen cumartesi akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz Mehmet Erdoğan, 8 ay önce evlendiği Zeynep Erdoğan'ı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Mehmet Erdoğan'ın cinayetten önce Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan oğlu Ahmet Arpa'yı ise darbedip odaya kapatarak, ellerini bağladığı ortaya çıktı. Ahmet Arpa'nın ipi çözüp, yardım istemesi üzerine ortaya çıkan olayın ardından Mehmet Erdoğan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Eşini daha önce tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ve birçok suç kaydı olduğu ortaya çıkan Mehmet Erdoğan, polisteki ifadesinde "Tartışma sırasında beni tehdit etti. Beni başkasıyla aldattığını, beni bırakacağını söyledi. Kendimi kaybettim; darbettim, bıçakladım. Pişmanım" dedi. Mehmet Erdoğan, çıkarıldığı nöbetçi mahkece tutuklandı.

ANNESİNİN YÜZÜNE SON KEZ BAKTIZeynep Erdoğan için Karşıya Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zeynep Erdoğan'ın babası Atilla Öğredici, annesi Şengül Öğredici, ilk eşi Serbülent Arpa, çocukları Ahmet, Sevgi ve Efe Arpa, yakınları ile bazı iş arkadaşları katıldı. Mehmet Erdoğan'ın cinayet öncesi darbedip ellerini bağladığı Ahmet Arpa, törende büyük üzüntü yaşadı. Tabut cami avlusuna getirildiğinde yakınları da gözyaşı döktü. Tabutu açıp ennesini son kez gören Ahmet Arpa'yı, tören boyunca babası teskin etmeye çalıştı. Törende Zeynep Erdoğan'ın bir yakını, Mezarlıklar Müdürlüğü görevlisi tarafından tabut üzerine yazılan 'Zeynep Erdoğan' isminden 'Erdoğan' soyadını kalemle karalayarak, kızlık soyadı 'Öğredici'yi yazdı.'EVLİLİĞE ONAY VERMEDİM'Zeynep Erdoğan'ın babası Atilla Öğredici, Almanya'da yaşadıklarını belirterek, "Evlendiği kişiyi bir kez gördüm, tanımıyordum. Evliliğe onay vermedim. Kendi aralarında anlaşıp evlenmişler. Bize evliliği ile ilgili herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını söylemedi. Böyle bir sıkıntısı olduğunu bilmiyordum" dedi.'TAHRİK İNDİRİMİ ALMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR'Zeynep Erdoğan'ın aynı hastanede çalışan bir arkadaşı da katil zanlısı Mehmet Erdoğan'ın emniyet ve mahkemede verdiği ifadelerine tepki gösterdi. Mehmet Erdoğan'ın tahrik indirimi almak için yalan söylediğini belirten arkadaşı, "Annesini korumasın diye önce çocuğu etkisiz hale getirdi. İfadelerin tamamı yalan. 'Yakışıklı değilsin dediği için öldürdüm' sözleri yalan. Tahrik indirimi almak için söylüyor. Zeynep bunun gerçek yüzünü öğrendikten sonra, polise vermek istedi. 'Senin aleyhinde tanıklık edeceğim' demiş. Herkes her şeyin farkındaydı. Zeynep bu adamdan kurtulmak için çabalıyordu. Sadece bir miktar parasını kurtarır mı onun peşindeydi. Bize anlatıyordu; ancak aralarında bu kadar şiddet dolu bir olay yaşanmamıştı" dedi.Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, ikinci vakti kılınan cenaze namazının adından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN