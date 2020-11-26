Eşi tarafından diri diri yakılan Güllü Yılmaz'ın kızının ifadesi ortaya çıktı: Annem bir anda alev topuna döndü
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Eşi tarafından diri diri yakılan Güllü Yılmaz'ın kızının ifadesi ortaya çıktı: Annem bir anda alev topuna döndü

26.11.2020 09:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:25

Diyarbakır'da tartıştığı kocası tarafından, kızlarının gözleri önünde diri diri yakılan Güllü Yılmaz davasında, 12 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı. Küçük kız, "Benzin bidonunun kapağını açıp annemin ve benim üzerime döktü. Elinde çakmak vardı, annem de elinden almaya çalışıyordu. Babam çakmağı ateşleyince annem alev topuna döndü" dedi.

Diyarbakır Ergani'de, geçen yıl tartıştığı eşini benzin döküp yakarak öldüren Can Yılmaz'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık, üç çocuk annesi eşi Güllü Yılmaz'ın, işyerinin servis aracının ön koltuğuna oturduğu için kıskançlık krizine girdiğini ve tartıştıklarını belirterek, "'Benden ne istiyorsun, yeter kendimi arabanın önüne atacağım' dedi. 'Madem ölmek istiyorsun birlikte ölelim' deyip, benzini evin ortasına döktüm. Eşimin üzerine sıçradı. Elimde çakmak nasıl alev aldı bilmiyorum. Güllü aşağı indi. Yoldan geçenler onu söndürmeye çalışıyordu" şeklinde konuştu.

"ANNEM ALEV TOPUNA DÖNDÜ"

Çiftin 12 yaşındaki kızları D.Y. ise mağdur tanık olarak verdiği ifadede şunlar söyledi:

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"Babam, annemi 'Servis aracının ön koltuğuna neden oturdun' diye tokatlayıp yumrukladı. Benzin bidonunun kapağını açıp annemin ve benim üzerime döktü. Elinde çakmak vardı, annem de elinden almaya çalışıyordu. Babam çakmağı ateşleyince annem alev topuna döndü. Benim de kolum yandı. Söndürmek için banyoya gittim. Geri döndüğümde annemi odada göremedim. Balkona çıkıp aşağı baktığımda sokağın ortasında yatıyordu. Yoldan geçenler annemi söndürmeye çalışıyordu. Annemin pencereden atladığını anladım".

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Dilek Yılmaz'ın sağ dirsek, omuz, sağ meme ve sol kalçasının yandığı da Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edildi.

Eşi tarafından diri diri yakılan Güllü Yılmaz'ın kızının ifadesi ortaya çıktı: Annem bir anda alev topuna döndü
Haber Yorumları (6)
YORUM...: Hanı hakka girmemek ıcın sonradan pardon dememek ıcın odam yok dıyorsunuzya ,budamı odamı hak etmıyor .
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EV HANIMLAR BAŞKAN OLUNCA: Bana göre erkek erkek olsaydın eşinin çalıştırmaz bu tip durumlarda puh sizin erkeklinize bide kıskancılık yapiyor nefsi pislikle dolu inşallah sende daha beteri olursun canavar herif
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KAKALADY: Bu kiz aklindan cikaramayacagi bi tramva geciriyor. adam seytana uydugunu anladi ama cok gec kaldi kadinmi iste orasini hic sormayin .. otursa ne olurdu ? neden güven sorunu yasiyoruz yalan dolan sahtekarlik kanimizda var cünkii
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