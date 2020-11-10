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Eşi ile koronavirüsü yenen doktor, annesini kaybetti

10.11.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:32
Eşi ile koronavirüsü yenen doktor, annesini kaybetti

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde Entegre Devlet Hastanesi'nde çalışırken koronavirüse yakalanan Dr. Kürşat Bolat, hastalığı eşi ve annesine de bulaştırdı.

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde Entegre Devlet Hastanesi'nde çalışırken koronavirüse yakalanan Dr. Kürşat Bolat, hastalığı eşi ve annesine de bulaştırdı. Doktor ve eşi koronavirüsü yenerken, annesi Zeliha Bolat(84) hayatını kaybetti.

Felahiye Entegre Devlet Hastanesi'nde aile hekimi olarak çalışan Kürşat Bolat, geçen 21 Ekim'de koronavirüse yakalandı. Bolat, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, filyasyon çalışması kapsamında eşi Resmiye Bolat ve annesi Zeliha Bolat'a da test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan doktorun eşi ve annesi de 24 Ekim'de Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktor Kürşat Bolat ve eşi Resmiye Bolat, 20 gün süren tedavi sonucu koronavirüsü yendi. Zeliha Bolat ise doktorların müdahalesine rağmen koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kürşat Bolat, hastanede çalıştığı sırada muhtemelen hastalarından birisinden virüs kaptığını anlatarak, "21 Ekim'de yaptırdığım test sonucum pozitif çıktı. Sonucu öğrendiğimde çoktan annem ve eşime virüsü bulaştırmıştım. Eklem ağrılarım ve nefes almada zorluk çekmem nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındım. 3 gün sonra eşim Resmiye ve annem Zeliha da benzer şikayetle hastaneye yatırıldılar. 20 gün ailecek burada tedavi gördük. Maalesef son 1 haftadır yoğun bakımda olan annem, hayatını kaybetti. Allah kimseye böyle bir acı çektirmesin. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Herkes ne olur sorumluluk bilinci ile davransınlar. Virüs nedeniyle çok acı çektim. Bu acının üstüne bir de annemi kaybettim" ifadelerini kullandı .Bolat, sıkıntılı bir sürecin ardından eşiyle sağlıklarına kavuştuğunu belirterek, "İnşallah en kısa zamanda görevimin başına dönecek hastalarımı tedavi edeceğim. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bu hastalık sadece bir kişiyi değil, herkesi ilgilendiriyor" diye konuştu.

Eşi ile koronavirüsü yenen doktor, annesini kaybetti
Eşi ile koronavirüsü yenen doktor, annesini kaybetti
Eşi ile koronavirüsü yenen doktor, annesini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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