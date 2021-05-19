Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Nevşehir'de bir kişi eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, cinayet sonrası emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.