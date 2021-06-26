Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın evini yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın evini yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te boşanma aşamasında olan bir kadın girdiği bunalım sonucu evini ateşe verdi.

Kilis'te boşanma aşamasında olan bir kadın girdiği bunalım sonucu evini ateşe verdi. Dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan N.B. adlı kadın ikamet ettiği Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerindeki evi girdiği bunalım sonucu ateşe verdi. Dumanı gören vatandaşlar, N.B. ile 2 çocuğunu evden çıkardı. Dumandan zehirlenen N.B. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli ve 2 çocuk annesi N.B'nin eşi M.B. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yanan evi kısa sürede söndürürken, N.B'nın 2 çocuğu polis tarafın yakınları gelene kadar koruma altına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.

(Mehmet Ali Dağ/ İHA)

Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın evini yaktı
Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın evini yaktı
Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın evini yaktı
Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın evini yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın evini yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 19:47:18. #1.15#

title