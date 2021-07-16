Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını diri diri yaktı! Cani koca bir daha gün yüzü göremeyecek
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Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını diri diri yaktı! Cani koca bir daha gün yüzü göremeyecek

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır Ergani'de, geçen yıl kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine benzin döküp yakarak öldüren Can Yılmaz, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyordu. Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Karısına dehşeti yaşatan Can Yılmaz'ı cinayeti canavarca hisle işlediğine hükmedildi. Öte yandan eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığı iddiasını destekleyecek hiçbir delil bulunmadığı ve haksız tahrik indirimine yer olmadığı kaydedildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçen yıl, tartıştığı eşi Güllü Yılmaz'ı üzerine benzin döktükten sonra çakmakla tutuşturup diri diri yakarak öldüren Can Yılmaz'a (33) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

EŞİNİN ŞİDDETİNDEN KAÇIP SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

Sabah'ın haberine göre kararda, Güllü Yılmaz'ın aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı buna rağmen işsiz olan kocasının kıskançlık krizine girip eşinin kendisini aldattığını düşündüğü ve sürekli tartıştıkları, gördüğü şiddete dayanamayan kadının Kadın Sığınma Evine yerleştiği anlatıldı.

Mahkeme, sanık kocanın eşini bir şekilde ikna ederek eve dönmesini sağladığı, ancak kısa süre sonra yeniden şiddet uygulamaya başladığı kaydedilen kararda, Güllü Yılmaz'ın evde vücudunun alev almasıyla can havliyle kendini kurtarabilmek için pencereden attığı belirtildi.

''ÇOCUKLARIM SİZE EMANET''

Otopsi raporuna göre Güllü Yılmaz'ın vücudunun yüzde 60'ındaki 2 ve 3. derece yanık nedeniyle öldüğü kaydedildi. Ölmeden önce bilinci açık olan Güllü'nün polislere son sözünün ise, "Kocam üzerime benzin döküp yaktı, çocuklarım çok küçük onlar size emanet" dediğine dikkat çekildi.

''CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME''

Mahkeme, Yargıtay'ın emsal kararları da nazara alındığında, kişinin yakılarak veya uyurken kızgın yağ dökülerek ya da vücudunun parçalanarak öldürülmesinin "canavarca hisle öldürme" suçuna emsal gösterilebileceğine işaret etti.

Sanık Can Yılmaz'ın resmi nikâhlı eşini vahşice, acı çektirerek veya eziyet ederek canavarca hisle öldürdüğü suçunun kanuni unsurlarla oluştuğunun toplanan delillerle sabit olduğu ifade edildi.

ALDATMAYA İLİŞKİN DELİL BULUNAMADI

Eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığı iddiasını destekleyecek hiçbir delil bulunmadığı ve haksız tahrik indirimine yer olmadığı kaydedildi. Gerekçeli kararda, sanık hakkında iyi hal indiriminin de uygulanamayacağına işaret edildi.

Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını diri diri yaktı! Cani koca bir daha gün yüzü göremeyecek
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