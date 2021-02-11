Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına boğuldu
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Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına boğuldu

11.02.2021 14:18 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:22
Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da 30 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın evinde iple asılmış halde ölü bulundu. Haberi alıp eve gelen eşi gözyaşlarına boğuldu. Üzüntüden fenalaşan acılı koca ambulansa alınıp müdahale edildi.

Üzücü olay, Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi 34. Sokak'ta bir evde yaşandı. 10 yaşındaki çocuğu mutfağa girdiğinde annesi Fatma Nur Sarı'yı (30) ipte asılı halde gördü. Çocuğun evin yanında bulunan amcasına durumu anlatmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Fatma Nur Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. O sırada işte bulunan kocası Fatih Sarı olayı öğrenir öğrenmez eve geldi. Gördüğü manzara karşısında fenalaşan ve gözyaşlarına boğulan acılı koca sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu sakinleştirildi.

Fatma Nur Sarı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına boğuldu
Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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