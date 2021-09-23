Eşi ceza verdi, 40 gün zurnasını dağda çalacak

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'da emekli olduktan sonra baba mesleği zurnacılığa merak saran Hüseyin Güler (67), evde zurna çalmaya başlayınca rahatsız olan eşi Nilüfer Güler (61), 40 gün dağda zurna çalma cezası verdi.

Nazilli ilçesi kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Güler, 2004 yılında Devlet Su İşleri'den (DSİ) emekli olduktan sonra babası ve ağabeyinin de mesleği olan zurnacılığa merak sardı. Evde zurna çalan Güler'in çıkardığı uzun süreli ve yüksek ses nedeniyle 46 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Güler ve komşuları durumdan rahatsız oldu. Bu nedenle eşiyle sık sık kavga eden Nilüfer Güler, Hüseyin Güler'in evde zurna çalmasını yasakladı. Güler, eşine 40 gün dağda zurna çalma cezası verip, "Ancak seni o şekilde affederim" deyip evi terk etti. 2 Eylül'den bu yana mahallesinin yakınındaki dağlık alanda gündüzleri zurna çalan, geceleri ise evine dönen Hüseyin Güler, 40 günün sonunda eşinin kendisini affetmesini bekliyor.