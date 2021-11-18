Çatıya çıkıp kendini aşağı attı, polisin refleksi sayesinde böyle kurtuldu - Haberler
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Çatıya çıkıp kendini aşağı attı, polisin refleksi sayesinde böyle kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, 5 katlı apartmanın çatısından atlamak istedi. Kendisini boşluğa sarkıtan adamı, son anda polis ekipleri yakaladı.

Dün saat 17.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Rıza Şenli Apartmanı'nda eşiyle boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan kişi, 5 katlı binanın çatısına çıktı.

SON ANDA POLİS YAKALADI

Polis ve çevredekilerin ikna çabası sonuç vermeyince kimliği belirsiz kişi çatıdan kendisini boşluğa sarkıttı. Polis ekipleri, sarkan kişiyi anlık refleksle ellerinden yakalayıp, tekrar çatıya çekti. İntihar etmeye çalışan kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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