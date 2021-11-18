Çatıya çıkıp kendini aşağı attı, polisin refleksi sayesinde böyle kurtuldu

Dün saat 17.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Rıza Şenli Apartmanı'nda eşiyle boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan kişi, 5 katlı binanın çatısına çıktı.

SON ANDA POLİS YAKALADI

Polis ve çevredekilerin ikna çabası sonuç vermeyince kimliği belirsiz kişi çatıdan kendisini boşluğa sarkıttı. Polis ekipleri, sarkan kişiyi anlık refleksle ellerinden yakalayıp, tekrar çatıya çekti. İntihar etmeye çalışan kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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