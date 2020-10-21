Eşi 18 bin 500 lira dolandırılan kadını, 24 bin lira dolandırılmaktan polis kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet K.'nin (34) 18 bin 500 lirasını dolandıran telefon dolandırıcıları, eşi Kadriye K.'yi de (29) dolandırırken polis son anda önledi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet K.'nin (34) 18 bin 500 lirasını dolandıran telefon dolandırıcıları, eşi Kadriye K.'yi de (29) dolandırırken polis son anda önledi. 24 bin lirayı dolandırıcılara yatırmak üzereyken durumu anlayan kadın gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş'ta esnaf Mehmet K.'yi arayan ve kendisi başkomiser olarak tanıtıp, suç örgütleri tarafından adına çok sayıda telefon sim kartı açıldığını ve bu telefon hatları ile suç işlendiğini belirten sahte başkomiser, suçlulara operasyon yapmak için verdikleri banka hesabına para yatırmasını istedi. Suçluları parayı çekerken yakalayacaklarını söyleyen dolandırıcıya inanan Mehmet K., ATM kartı şifresini dolandırıcıya verdi. Dolandırıcı telefonu kapattıktan sonra Mehmet K.'nin hesabındaki 18 bin 500 lirayı çekti.

'EŞİN HAPSE GİRECEK'Telefon dolandırıcısı daha sonra Mehmet K.'nin ev hanımı eşi Kadriye K.'yi arayarak, kocasının hapse gireceğini, suçluları yakalamak için acilen para yatırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Kadriye K.. evdeki 24 bin lirayı alarak bankaya gitti. İhbar üzerine harekete geçen polis, kadını aradı ancak telefonu sürekli meşgul olduğu için ulaşamadı. Bunun üzerine kentteki banka şubelerini dolaşan ekipler, Kadriye K.'yi işlem yapmak isterken durdurup, "Dolandırılıyorsunuz" diyerek para yatırmasını önledi. Dolandırılmak üzere olduğunu anlayan kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadriye K. daha sonra ifade vermek üzere polislerle emniyete gitti. Polis, Mehmet K.'yi dolandıran ve eşini de dolandırması engellenen şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ