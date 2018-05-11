Eser Yenenler Sevgilisi Berfu Yıldız'la Evleniyor

Eser Yenenler, şu sıralar aşk yaşadığı 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile evlilik kararı aldı. Sosyetik güzel Dila Tarkan ile ayrılan Eser Yenenler, bir süredir 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile birliktelik yaşıyor.

EVLİLİK HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre, Yenenler'in yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, çift evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. İkilinin seneye dünyaevine gireceği konuşulanlar arasında.

"BERFU BANA İYİ GELDİ"

Öte yandan, Eser Yenenler'in yakın çevresine "Berfu bana çok iyi geldi, onun sayesinde sigarayı ve gece hayatını bıraktım" dediği konuşulanlar arasında.