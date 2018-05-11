Eser Yenenler Sevgilisi Berfu Yıldız'la Evleniyor
Yakın arkadaşı İbrahim Büyükak'ın nikah şahitliğini yapan Eser Yenenler, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berfu Yıldız'la evlilik kararı aldı.
Eser Yenenler, şu sıralar aşk yaşadığı 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile evlilik kararı aldı. Sosyetik güzel Dila Tarkan ile ayrılan Eser Yenenler, bir süredir 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile birliktelik yaşıyor.
EVLİLİK HAZIRLIĞINA BAŞLADI
Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre, Yenenler'in yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, çift evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. İkilinin seneye dünyaevine gireceği konuşulanlar arasında.
"BERFU BANA İYİ GELDİ"
Öte yandan, Eser Yenenler'in yakın çevresine "Berfu bana çok iyi geldi, onun sayesinde sigarayı ve gece hayatını bıraktım" dediği konuşulanlar arasında.
YORUMLAR (10)
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gelmiş geçmiş en komik ama en değerli adamlardan biri Kemal SUNAL dır saygıyla anıyoruz muhteşem bir adam doğal bir adamdı ve inanın hiç bir senaryo ya da metin çalışmıyormuş, diğerleri çalışıyor ama yönetmen onu serbest bırakıyormuş bunu kimse bilmez yani Kemal sunalın replikleri o an içinden geldiği gibi doğalmış arkadaşlar gerçek yetenek budurCevap Yaz Yayından Kaldır
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ACUN OLAMASA BURSA DA ACINDAN ÖLÜYORDUN ŞİMDİ ADAM OLDUN NE OLDUM DEĞİL NE OLACAM DE ŞEBEKCevap Yaz Yayından Kaldır
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bunların tipine mi aşık oldular paralarına mı acaip saçma bunlar ve kendilerini komik sanıyorlar ya o da ayrı bir konu neremle gülem mehuahuihahuiehahuiahu. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ulan bu tiplere kim bakar her şey para daha rahat yaşam kim kime dum duma. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Vay araba takozu vay.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır