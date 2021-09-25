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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız Yenenler'den aldatma itirafı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız Yenenler'den aldatma itirafı

İlk olarak ismini 2015 senesinde duyuran Berfu Yıldız Yenenler, daha sonra 2019 senesinde Eser Yenenler ile nikah masasına oturarak milyonlarca kişi tarafından tanınır hale geldi.

İlk olarak ismini 2015 senesinde duyuran Berfu Yıldız Yenenler, daha sonra 2019 senesinde Eser Yenenler ile nikah masasına oturarak milyonlarca kişi tarafından tanınır hale geldi.

Eser Yenenler ile evlendikten sonra mankenliğe ara ve Berfu Yıldız Yenenler, aynı sene bebekleri Kuzey Yenenler'i kucağına almış ve çift böylece ilk bebeklerine kavuşmuş oldu.

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri ise geçtiğimiz mart ayında dünyaya geldi. ikili, çocuklarına Mete ismini verdi

Mutlu bir evlilik süren Berfu ve Eser Yenenler, çifti sosyal medya sayfalarından paylaştıkları mizahi gönderilerle sık sık gündeme geliyor. Çiftten Berfu Yenenler, önceki gün, 'İşin Aslı' isimli programa konuk oldu.

Programdan özel hayatından ve evliliğinden bahseden Berfu Yenenler, mutlu bir evlilik sürdüğünün ve Eser Yenenler ile çok anlaştığını vurguladı.

Program sunucusunun, "Hiç aldattın mı?" sorusu üzerine Berfu Yenenler, "Ergenlik döneminde aldatmışımdır. Tam hatırlamıyorum, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır.

Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Aldatmak, sayılıyorsa bu evet aldattım" ifadelerini kullandı.

LİSE YILLARINDAN BAHSEDİYORUM"

Berfu Yenenler, "Kimi aldattın?" sorusuna şu yanıtı verdi: Fiziksel olarak aldatma değil de, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum.

Hürriyet - Magazin Haberleri
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