Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ağızları açık bırakan aldatma itirafı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ağızları açık bırakan aldatma itirafı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, katıldığı bir programda "Hiç aldattın mı?" sorusuna "Aldattım" diyerek izleyenleri şaşırttı. Ünlü isim, "Kimi aldattın?" sorusuna ise "Aldatmışımdır ya. Ergenlikte, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik yürüten Berfu Yenenler, sunuculuğunu Aslı Şafak'ın yaptığı "İşin Aslı" programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen "Hiç aldattın mı?" sorusuna "Aldattım" yanıtını veren ünlü fenomen, izleyenleri şaşkına düşürdü.

"ALDATMIŞIMDIR YA"

Soru cevap bölümü bittikten sonra Aslı Şafak'ın "Kimi aldattın?" sorusuna ise Yenenler, "Aldatmışımdır ya. Ergenlikte, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Öyle aldatmaktan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

MİSS TURKEY'DEKİ ESPRİSİ İLE GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda eşiyle birlikte Miss Turkey 2021'in sunuculuğunu yapan Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diyerek uzun süre gündemden düşmemişti.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ağızları açık bırakan aldatma itirafı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler

Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Joe Biden Fuat Oktay Sezai Temelli Süleyman Soylu
Magazin Tanem Sivar Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Marcao Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Boris Johnson Mustafa Şentop Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ağızları açık bırakan aldatma itirafı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 19:48:35. #1.12#