Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ağızları açık bırakan aldatma itirafı

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik yürüten Berfu Yenenler, sunuculuğunu Aslı Şafak'ın yaptığı "İşin Aslı" programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen "Hiç aldattın mı?" sorusuna "Aldattım" yanıtını veren ünlü fenomen, izleyenleri şaşkına düşürdü.

"ALDATMIŞIMDIR YA"

Soru cevap bölümü bittikten sonra Aslı Şafak'ın "Kimi aldattın?" sorusuna ise Yenenler, "Aldatmışımdır ya. Ergenlikte, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Öyle aldatmaktan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

MİSS TURKEY'DEKİ ESPRİSİ İLE GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda eşiyle birlikte Miss Turkey 2021'in sunuculuğunu yapan Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diyerek uzun süre gündemden düşmemişti.

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