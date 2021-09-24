Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ağızları açık bırakan aldatma itirafı
Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, katıldığı bir programda "Hiç aldattın mı?" sorusuna "Aldattım" diyerek izleyenleri şaşırttı. Ünlü isim, "Kimi aldattın?" sorusuna ise "Aldatmışımdır ya. Ergenlikte, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır" ifadelerini kullandı.
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik yürüten Berfu Yenenler, sunuculuğunu Aslı Şafak'ın yaptığı "İşin Aslı" programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen "Hiç aldattın mı?" sorusuna "Aldattım" yanıtını veren ünlü fenomen, izleyenleri şaşkına düşürdü.
"ALDATMIŞIMDIR YA"
Soru cevap bölümü bittikten sonra Aslı Şafak'ın "Kimi aldattın?" sorusuna ise Yenenler, "Aldatmışımdır ya. Ergenlikte, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Öyle aldatmaktan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.
MİSS TURKEY'DEKİ ESPRİSİ İLE GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU
Geçtiğimiz haftalarda eşiyle birlikte Miss Turkey 2021'in sunuculuğunu yapan Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diyerek uzun süre gündemden düşmemişti.