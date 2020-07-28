Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Kısa bir süre önce kilo vermeye karar vererek sıkı bir diyete başlayan Eser Yenenler, bu zamana kadar hiç görülmemiş zayıf olduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Eser Yenenler, aldığı kilolar sağlığını etkilemeye başlayınca diyete girmeye karar verdi. 90 gün sürecek bir diyet ve spor programına başlayan ünlü isim, bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğini de YouTube kanalında yayınladığı video ile takipçileriyle paylaştı.

"DİYETTE KENDİMİ TUTAMADIĞIM OLUYOR"

Diyete 137 kiloyla başlayan ve hedefinin 110 olduğunu belirten Yenenler, "Geçen hafta 3,5 kilo verince biraz şımardım. Bu hafta da iyi bir rakam geleceğini düşünüyorum. Kendimi tutamadığım dönemler oluyor. Yaşadığım acı şeyler diyete devam etmem gerektiğini gösteriyor" dedi.

3 haftada 8 kilo veren Yenenler, şimdilerde 129 kilo.

"OĞLUMLA OYUN OYNAYAMAYINCA ZAYIFLAMAYA KARAR VERDİM"

Oğlu ve eşiyle evde yaşadıkları bir olaydan bahseden Yenenler, "Berfu oğlumuz Kuzey'i kucağına aldı ve yerde duran topa vurmaya başladı. Kuzey de inanılmaz eğlendi bu durumdan. Ben de kendi kendime 'oğlumuz futbolu, ilk top sürüşünü babasından görmeli' dedim. Kuzey'i kucağıma aldım. Topa vurdum, oraya yetişemedim. Aynı anda çocuğu tutamadım, topa koşarken yarıda kaldım falan Kuzey de bu durumdan pek memnun kalmadı. O olaydan sonra tekrar diyet yapmaya motive oldum" diye konuştu.

EN ZAYIF HALİNİ PAYLAŞTI

Yıllar önce de bunu başarabildiğini söyleyen Eser, o döneme ait pozunu paylaştı ve "Bu zamana kadar hiçbir yerde görmediğiniz, şok olacağınız en zayıf halim sizinle şu an paylaşıyorum. Tipim çok iyi değil ama ben de bir dönem zayıftım. Ergenlik dönemime denk geliyor" dedi.