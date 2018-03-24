Eser'in '1001 Kelebek'i, Mtso'da Sergilendi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde, fotoğrafçı Mustafa Eser'in "MakroMERSİN-1001 Kelebek" isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti.

Mersin'de yaşayan kelebek türlerini fotoğraflayan Eser, çektiği fotoğrafları "MakroMERSİN-1001 Kelebek" isimli sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. 33 fotoğrafın yer aldığı sergi açılışına MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Güneş, MTSO Meclis üyesi Ahmet Akın, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi açılışında konuşan Eser, bir Mersinli olarak, Mersin'e bir vefa borcu hissettiğini ve bu borcunu hazırladığı proje ile ödemek istediğini söyledi. Mersin'in çiçeklerini, kelebeklerini ve doğasını fotoğraflayarak 3 aşamalı bir proje hazırladığını belirten Eser, projenin ilk aşaması olan Mersin çiçeklerini daha önce sergilediğini, kelebeklerden oluşan bu serginin ise ikinci aşamayı oluşturduğunu kaydetti. Üçüncü aşama olan Mersin'in doğasını ise bu yıl içinde sergilemeyi planladığını anlatan Eser, projenin sponsorluğunu yeminli mali müşavir İsa Karşı'nın üstlendiğini bildirdi. 10 yıllık çalışma sonunda projeyi hayata geçirdiğini aktaran Eser, özellikle kelebekleri fotoğraflayabilmek için bu işi sevmek, doğayı görmek ve sabırlı olmak gerektiğinin altını çizdi. Mersin'in tanıtımının sadece Kızkalesi'nden ibaret olmadığını da vurgulayan Eser, "Mersin sahipsiz ve yalnız. Ancak özgür bir şehirdir. Benim fotoğraflarım da bu özgürlüğü anlatıyor" dedi.

Fotoğraf çekmeye 1999 yılında başladığını, 8 adet kişisel sergisi bulunduğunu ve sayısız ulusal ve uluslararası yarışmalarda 250'den fazla ödül kazandığını anlatan Eser, 2014 yılında Yunus Nadi Yılın Fotoğrafçısı Ödülü'nü, 2011'de Uluslararası Profesyonel Fotoğraf Sanatçısı- EFIAP Ödülü'nü, 2008'de ise Mersin Kent Kültürüne Katkı Ödülü'nü kazandığını kaydetti. Eser, aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok fotoğraf yarışmasında jüri üyeliği yaptığını da belirtti.

3 Nisan'a kadar açık kalacak sergi, hafta içi 08.30-18.00, hafta sonu ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. - MERSİN