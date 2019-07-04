Esenyurtlu kızlardan büyük başarı...Terörden kaçtılar, Avrupa'da güreş dalında dereceler aldılar

İSTANBUL - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarışan Bingöllü Zozan Akar, yıllar önce Doğu'daki terörden kaçarak başladığı güreşte Avrupa ikincisi olurken Batmanlı Tuba Demir ise birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birinci ve ikincilik elde eden milli güreşçilerin hayat hikayeleri dikkat çekti. Şampiyonada mücadele eden Esenyurt Belediyesi İbrahim Özaydın Spor Kulübü bünyesindeki milli güreşçi Tuba Demir 50 kilogram kategorisinde birinci olurken, Zozan Akar 40 kiloda gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu. Yıllar önce Doğu'daki terörden kaçıp İstanbul'a gelerek sporla tanışan Bingöllü Zozan Akar ve genç sporcu Tuba Demir, başarı hikayelerini anlattı.

"Bu işin asıl kahramanı onlar"

Genç kızların başarılarıyla ilgili konuşan ve başarıdaki önemli payın sporcular ile ailelerinin olduğunu belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Başarıdaki önemli pay sporcularımızın ve ailelerindir. Onların içine öyle bir başarma duygusu koymuşlar ki genetik özellik olarak, bu işin asıl kahramanı onlar. Sonrasında onlara emek veren onların içindeki bu başarma duygusunu düzenleyip hamur gibi yoğuran ustalarına onların hocalarına ait. Daha sonrasında da belediyenin imkanları onların bu başarıyı elde etmesinde önemli bir rol oynadı. Bizim asıl işimiz vatandaşların içindeki o başarma duygusunu ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlayacak tesisler kurmak. Bundan sonra biraz daha bu işi sistematik olarak yürütmek için hep beraber çalışacağız" dedi.

"İstiklal Marşımızı okutmak en büyük hayalimdi"

Avrupa şampiyonu olarak altın madalya elde eden 15 yaşındaki Tuba Demir, "Hocalarımın seçmelerine katıldım, geçtim. Antrenmanlarda çok çalıştık. İlk önce Türkiye şampiyonasına gittik, orada birinci olduk. Kamp eğitim merkezine gittik. Orada da çok çalıştık. 2 sene boyunca Türkiye'ye hazırlandık. Daha sonra da Avrupa'ya hazırlığımız oldu, oraya gittik. Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak en büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Ailem de çok istiyordu. Onlar da çok destek oldular. Hedeflerim adım adımdı. İlk önce Türkiye şampiyonası sonra Avrupa daha sonra da yıldızlarda, büyük ve dünya, 2024'te olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Hocalarıma gösterdikleri emekten dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Terörden kaçtım, sporla tanıştım"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 40 kiloda mücadele ederek ikinci olan Zozan Akar, "Terörden kaçtım, Sporla tanıştım. Hocalarımın sayesinde ve belediyenin katkısıyla başarıyı elde ettim, terör mağduruyduk. Köyden geldiğimizde daha küçüktük. İstanbul'da evimizi ve yaşamımızı kurduk. Okulumuza gittik okuduk. Hocamız bizi seçtikten sonra Türkiye maçına az kalmıştı. Ona da hazırlandık. Türkiye maçına gidip şampiyon olduk. Kampa gittikten sonra Avrupa şampiyonluğu için çok çalıştık. Ben ikinci oldum. Önümüzde dünya maçımız var. Onu da alacağız ve bayrağımızı temsil edeceğiz. Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi de dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Gençlerde Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. 2024'te ise hedeflerim de olimpiyat şampiyonu olmak var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA