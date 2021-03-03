Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var
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Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var

03.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:39

İstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobil, 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yol savaş alanına döndü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir istikametinde ilerleyen 34 HV 9479 plakalı hafif kapalı kasa kamyonet, 09 Y 1888 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde hasar oluştu. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametindeki trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var
Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var
Haber Yorumları (1)
BİRİSİ: ALLAH hepsini korusun. .
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