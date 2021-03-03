Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var

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İstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobil, 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yol savaş alanına döndü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.